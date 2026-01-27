weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
Bus und Straßenbahn in Magdeburg Was die MVB für den Streiktag am Donnerstag in Magdeburg erwarten

Einen weiteren Streik hat die Gewerkschaft Verdi bei den Magdeburger Verkehrsbetrieben für Donnerstag angekündigt. Was bedeutet das für das Angebot im ÖPNV?

Von Martin Rieß 27.01.2026, 10:05
Die MVB betreiben in Magdeburg unter anderem das Straßenbahnnetz. Foto: Martin Rieß

Magdeburg. - Für diesen Donnerstag, 29. Januar 2026, hat die Gewerkschaft Verdi einen Warnstreik bei den Magdeburger Verkehrsbetrieben (MVB) angekündigt. Was sagt das kommunale Verkehrsunternehmen zu möglichen Auswirkungen auf die Fahrgäste?