Die Stadt Genthin informiert über neue Strategien zur umweltfreundlichen Wärmeversorgung. Bürgerinnen und Bürger können sich aktiv einbringen.

Genthin - Die Gemeinde Genthin geht einen entscheidenden Schritt in Richtung nachhaltiger Energie. Im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung sollen Strategien entwickelt werden, die den Wärmebedarf der Bevölkerung umweltfreundlich und wirtschaftlich decken. Ziel ist es, erneuerbare Energien besser zu nutzen, bestehende Infrastrukturen zu optimieren und die CO2-Emissionen zu reduzieren.

Ergebnisse als Grundlage für Entscheidungen

Die erarbeiteten Szenarien dienen nicht nur als Leitlinie für politische Entscheidungen, sondern fördern auch die Zusammenarbeit zwischen Kommune, Bürgerinnen und Bürgern sowie regionalen Unternehmen. „Die kommunale Wärmeplanung ist ein zentraler Baustein für die Energiewende vor Ort“, betont die Stadtverwaltung.

Einladung zur Informationsveranstaltung

Alle Interessierten seien dabei herzlich eingeladen, sich bei einer öffentlichen Informationsveranstaltung über die geplanten Maßnahmen zu informieren.

Am 3. Februar von 16.30 bis 18 Uhr im Rathaus Genthin, Ratssaal, werden die Ergebnisse vorgestellt. Die Veranstaltung bietet Gelegenheit, Fragen zu stellen und Anregungen einzubringen.

Kontakt und weitere Informationen

Für Rückfragen steht Katharina Tesch unter Katharina.Tesch@stadt-genthin.de oder telefonisch unter 03933 876 401 zur Verfügung. Die Stadt Genthin freue sich auf regen Austausch und konstruktive Diskussionen zur zukünftigen Wärmeversorgung der Region.