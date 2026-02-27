Seine Erfolge, der Sturz von der Dachrinne, die Hall of Fame - mit 95 Jahren blickt die DDR-Radsportlegende Täve Schur auf ein bewegtes Leben zurück.

Heyrothsberge - Wer in den vergangenen Tagen die Schlagzeilen verfolgt hat, kam nicht umhin, auf den 95. Geburtstag von DDR-Radsportlegende Täve Schur aufmerksam zu werden. Den lokalen wie überregionalen Gratulanten haben sich nun auch persönlich Bürgermeister Kay Gericke und Landrat Steffen Burchardt angeschlossen. An Gesprächsthemen fehlte es dabei wahrlich nicht.