Hilfe für Schulen im Jerichower Land Lehrermangel: Neue Art an Personal soll an Schulen Erleichterung bringen

100 Prozent Unterricht - davon können die meisten Schüler nur träumen. Kaum eine Schule hat alle Lehrerstellen besetzt, entsprechend hoch ist der Ausfall. Eine neue Personalkategorie soll helfen - fünf Stellen sind für das Jerichower Land 2026 vorgesehen.