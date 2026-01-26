weather schneeschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Hilfe für Schulen im Jerichower Land: Lehrermangel: Neue Art an Personal soll an Schulen Erleichterung bringen

100 Prozent Unterricht - davon können die meisten Schüler nur träumen. Kaum eine Schule hat alle Lehrerstellen besetzt, entsprechend hoch ist der Ausfall. Eine neue Personalkategorie soll helfen - fünf Stellen sind für das Jerichower Land 2026 vorgesehen.

Von Arlette Krickau 26.01.2026, 09:45
Schüler beim Tag der offenen Tür an der Sekundarschule Parey.
Schüler beim Tag der offenen Tür an der Sekundarschule Parey. Foto: Bettina Schütze

Jerichower Land - Der Lehrkräftemangel bleibt auch 2026 ein Thema - landesweit sowieso, aber auch speziell im Jerichower Land. Das Bildungsministerium hat eine neue Personalstrategie aufgestellt, um die Lücken abzufedern.