Hilfe für Schulen im Jerichower Land Lehrermangel: Neue Art an Personal soll an Schulen Erleichterung bringen
100 Prozent Unterricht - davon können die meisten Schüler nur träumen. Kaum eine Schule hat alle Lehrerstellen besetzt, entsprechend hoch ist der Ausfall. Eine neue Personalkategorie soll helfen - fünf Stellen sind für das Jerichower Land 2026 vorgesehen.
26.01.2026, 09:45
Jerichower Land - Der Lehrkräftemangel bleibt auch 2026 ein Thema - landesweit sowieso, aber auch speziell im Jerichower Land. Das Bildungsministerium hat eine neue Personalstrategie aufgestellt, um die Lücken abzufedern.