Burg - Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung die Nutzung der Haushaltsmittel für 2024 zur Förderung der Jugendarbeit beschlossen. Darüber informiert der Landkreis in einer Pressemitteilung. Insgesamt stehen 563.000 Euro für Jugendeinrichtungen und verschiedene Projekte zur Verfügung. Wer bekommt Geld?

„Generell wird im Jerichower Land zwischen der vertraglich vereinbarten und der antragsabhängigen Jugendförderung unterschieden“, heißt es in der Mitteilung. Mit den vier Basiseinrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit ist eine vertragliche Förderung vereinbart, um den Trägern eine höchstmögliche und dauerhafte Planungssicherheit zu ermöglichen.

Rund 240.000 Euro auf Antragsteller verteilt

Das sind der Kinder- und Jugendtreff „U27“ in Burg, das Jugendhaus „Thomas Morus“ in Genthin sowie der Jugendclub Jerichow und das Jugendhaus Parey. Sie erhalten so insgesamt eine Förderung von rund 199.200 Euro.

Auf den Burger Kinder- und Jugendtreff „U27“, der in Trägerschaft des Jugendwerks Rolandmühle steht, entfallen rund 77.500 Euro. Das Jugendhaus „Thomas Morus“, das zur katholischen Pfarrei St. Marien Genthin gehört, bekommt 55.000 Euro. Für den städtischen Jugendclub Jerichow gibt der Landkreis 31.300 Euro und für das Jugendhaus der Gemeinde Elbe-Parey gibt es 35.400 Euro.

Außerdem wurde gemäß Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit im Landkreis die Verteilung von Mitteln in Höhe von rund 237.900 Euro vom Jugendhilfeausschuss beschlossen. Diese Mittel gehen an drei Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit, an Streetworker in Genthin und Gommern sowie an die Suchtpräventive Arbeit des Roten Kreuzes, den Kreissportbund und die Verkehrswacht.

123.000 Euro für Streetwork

Und so wird das Geld verteilt: Der Jugendclub Tucheim der Stadt Genthin bekommt rund 31.700 Euro, der Jugendclub „Zur Alten Scheune“ in Hohenwarthe, Träger ist der DRK-Regionalverband, bekommt rund 27.000 Euro und der Jugendclub „Pik As“ des DRK in Möser erhält rund 7.000 Euro.

Für die Streetwork in Genthin der katholischen Pfarrei St. Marien gibt es rund 60.000 Euro, die Streetwork in Gommern, die vom Landesjugendwerk der AWO betrieben wird, bekommt rund 63.000 Euro. Der DRK-Regionalverband bekommt für seine suchtpräventive Arbeit rund 31.300 Euro. Für die Verkehrswacht gibt es 13.500 Euro und die Aus- und Fortbildung zur Jugendleiter-Card (Juleica) lässt sich der Landkreis 5.000 Euro kosten.