Möser: Neue Bank-Filiale an der B1 in 2024

Am 23. November demonstrierten Vertreter der Senioren der Gemeinde Möser vor der Sparkassen-Filiale in der Thälmannstraße.

Möser - Auf diese Information haben sicher schon viele Bewohner aus Möser und den umliegenden Ortschaften gewartet. Im ersten Halbjahr von 2024 soll in der „Gartenstadt“ eine neue Geschäftsstelle der Sparkasse Magdeburg errichtet werden.

Nahe der B1 gelegen

Der neue Standort wird auf dem Parkplatz des Supermarktes „Netto“ sein, der unweit der B1 liegt. Das hat Mathias Geraldy von der Sparkasse Magdeburg der Volksstimme am Donnerstag mitgeteilt. Neben der zentralen Lage überzeuge die neue Geschäftsstelle auch durch „Barrierefreiheit sowie hohen sicherheitstechnischen und energetischen Standards“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung.

Für die Kunden der Bank stehen zukünftig ein Geldautomat, ein Selbstbedienungsterminal für Überweisungen und Kontoauszüge sowie ein Beratungsbüro für die persönliche Beratung zur Verfügung, heißt es weiter.

Service auch per Video

Und eine technische Neuerung kommt noch hinzu. In der Geschäftsstelle in Möser will die Sparkasse Magdeburg ihre erste Video-Servicestelle installieren. Damit wolle man das personenbediente Service-Angebot vor Ort weiter ausbauen. „Mit dieser Installation können Kunden von Montag bis Freitag, direkt und persönlich, von Mensch zu Mensch, in Kontakt mit einem unserer Mitarbeiter treten“, kommentiert Vorstandsmitglied Uwe Adelmeyer in dem Schreiben.

Dieser Service erfolge in einem separaten Raum, barrierefrei, unter Wahrung der Diskretion und mit einfacher Bedienung. In einer Liveübertragung trete der Kunde dann über einen großen Bildschirm in Kontakt mit einem Sparkassen-Mitarbeiter. Sogar Vertragsabschlüsse mit digitaler Unterschrift seien so möglich, heißt es.

Unmut der Senioren

Ende Juli 2022 war die Sparkassenfiliale in der Thälmannstraße in Möser bei einer Explosion schwer beschädigt worden. Seitdem ist sie geschlossen. Und die Seniorenvertretung Möser hoffte bisher auf die Wiedereröffnung einer Sparkassen-Filiale - vorzugsweise wieder in der Thälmannstraße.

Für den Übergang stellte die Sparkasse Magdeburg einen mobilen Geldautomaten und zeitweise ein Beratungsbüro im Bürgerzentrum zur Verfügung. Dies brachte einige Einschränkungen für die Kunden mit sich.

Der Unmut der Senioren aus der Gemeinde Möser war so groß geworden, dass auf einen Aufruf der Gemeindeseniorenvertretung hin rund 30 Senioren am 23. November vor der geschlossenen Sparkassen-Filiale in Möser demonstrierten. In der Pressemitteilung betont die Sparkasse Magdeburg, dass es „zeitnah“ ein Gespräch mit der Seniorenvertretung zur Erläuterung des neuen Standortes und der neuen Geschäftsstelle geben wird.