Der Polizeieinsatz in Burg, bei dem ein Mann durch einen Schuss in den Bauch lebensbedrohlich verletzt worden ist, ist weiter ein großes Thema in der Stadt. Auch beim Bürgermeister Philipp Stark.

Nach Schuss durch Polizei in Burg: Wie es um den Messer-Mann steht und was der Bürgermeister sagt

Der Tatort im Marienweg/Ecke Blumenthaler Straße in Burg. Hier ist es am 28. August 2025 zu einem Polizeieinsatz gekommen, bei dem geschossen wurde.

Burg. - Der Polizeieinsatz am Marienweg ist auch nach über einer Woche ein viel diskutiertes Thema in Burg. Am Abend vom 28. August 2025 ist ein 33-Jähriger von einem Beamten angeschossen worden, nachdem er vier Polizisten mit Pfefferspray verletzt und mit einem Messer hantiert hatte.