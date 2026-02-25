Polizei stoppt Auto Auf der A2 bei Burg: Rätsel um weißen Transporter an Auffahrt

Ein weißer Transporter steht derzeit auf dem Grünstreifen der A2-Auffahrt Burg Zentrum in Richtung Magdeburg - abgesperrt mit Flatterband der Polizei. Was ist passiert, dass ein Wagen an so einem Ort steht? Und wie kommt er dort weg?