Polizei stoppt Auto Auf der A2 bei Burg: Rätsel um weißen Transporter an Auffahrt
Ein weißer Transporter steht derzeit auf dem Grünstreifen der A2-Auffahrt Burg Zentrum in Richtung Magdeburg - abgesperrt mit Flatterband der Polizei. Was ist passiert, dass ein Wagen an so einem Ort steht? Und wie kommt er dort weg?
Aktualisiert: 25.02.2026, 09:34
Burg - Ein weißer Transporter mit deutschem Kennzeichen steht seit Montagmorgen auf der Autobahn 2-Auffahrt Burg Zentrum. Auffällig: Er ist mit Polizeibannern abgesperrt. Warum der Wagen hier steht und bis wann der Eigentümer Zeit hat, sein Gefährt vom Grünstreifen zu entfernen.