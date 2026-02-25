weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Ökostrom aus der Altmark: Unter 30 Cent pro kW: Warum der Strompreis im Kreis Stendal jetzt für alle günstiger wird

Ökostrom aus der Altmark Unter 30 Cent pro kW: Warum der Strompreis im Kreis Stendal jetzt für alle günstiger wird

Bilanz ein halbes Jahr nach dem Start des ersten regionalen Stromtarifs in der Altmark: Der Preis sinkt, das Interesse steigt - Warum bei diesem Modell nicht nur der Geldbeutel der Verbraucher profitiert.

Von Victoria Barnack 25.02.2026, 09:33
Neue Stromkunden bei den Stadtwerken in Osterburg, können sich 2026 über günstigere Strompreise freuen. Foto: Benjamin Nolte /dpa

Osterburg. - Grundsteuer, Straßenreinigung, Heizen und Lebensmittel – alles wird teurer? Nicht ganz. Denn in Osterburg machen die Stadtwerke jetzt eine für die Verbraucher willkommene Ausnahme von dem allgemeinen Trend der steigenden Kosten. Der regionale Stromtarif, den es in der Biesestadt seit gut einem halben Jahr gibt, wird günstiger.