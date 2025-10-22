weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Nach Überfällen in Burg und Heyrothsberge: Polizei jagt Tankstellenräuber im Jerichower Land

Nach den beiden Überfällen auf Tankstellen am vergangenen Wochenende laufen die Ermittlungen der Polizei auf Hochtouren. Eine wichtige Frage lautet: Gibt es zwischen den Taten in Burg und Heyrothsberge einen Zusammenhang?

Von Thomas Pusch 22.10.2025, 06:04
Die Shell-Tankstelle an der Magdeburger Chaussee ist am 18. Oktober überfallen worden.
Die Shell-Tankstelle an der Magdeburger Chaussee ist am 18. Oktober überfallen worden. Foto: Thomas Pusch

Burg - Zwei Tankstellenüberfälle innerhalb von 24 Stunden am vergangenen Wochenende im Jerichower Land. Erst die Shell-Tankstelle in Burg, dann die Hem-Tankstelle in Heyrothsberge. Erbeutet werden Bargeld und Zigaretten. Die Fahndung der Polizei läuft auf Hochtouren. Was sagt die Mitarbeiterin einer der überfallenen Tankstellen?