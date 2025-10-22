Nach Überfällen in Burg und Heyrothsberge Polizei jagt Tankstellenräuber im Jerichower Land
Nach den beiden Überfällen auf Tankstellen am vergangenen Wochenende laufen die Ermittlungen der Polizei auf Hochtouren. Eine wichtige Frage lautet: Gibt es zwischen den Taten in Burg und Heyrothsberge einen Zusammenhang?
22.10.2025, 06:04
Burg - Zwei Tankstellenüberfälle innerhalb von 24 Stunden am vergangenen Wochenende im Jerichower Land. Erst die Shell-Tankstelle in Burg, dann die Hem-Tankstelle in Heyrothsberge. Erbeutet werden Bargeld und Zigaretten. Die Fahndung der Polizei läuft auf Hochtouren. Was sagt die Mitarbeiterin einer der überfallenen Tankstellen?