Bereits in den zurückliegenden Wochen ereigneten sich in Biederitz etliche Einbrüche. Nach Gerwisch hat es nun auch den Döner-Imbiss in Heyrothsberge erwischt.

Einbruch-Serie in Biederitz: Vorfall bei Döner-Imbiss an der B1 in Heyrothsberge

Der Döner-Imbiss in Heyrothsberge ist das jüngste Opfer der Einbruch-Serie in Biederitz.

Heyrothsberge. - Die Einbruch-Nachrichten in der Gemeinde Biederitz reißen nicht ab. Nachdem zuletzt in Gerwisch ein Einbruch erfolgte, geriet nun auch der Döner-Imbiss aus Heyrothsberge ins Visier der Täter.

Mehr zum Thema: Einbruchsserie in Biederitz: Dunkelziffer höher als gedacht - Tendenz steigend

Wie die Polizei mitteilt, hat eine bislang unbekannte Täterschaft am heutigen Dienstagfrüh versucht, die Türen der erst neu hochgezogenen Pizzeria aufzubrechen. Darüber hinaus wurde demnach festgestellt, dass die Tür des Imbisswagens auf der gegenüberliegenden Straßenseite aufgebrochen wurde.

Lesen Sie auch: Einbrüche in Biederitz: Diese günstigen Sofort-Tipps der Polizei schützen gegen Diebstahl

Der Schaden würde sich derzeit auf einen unteren dreistelligen Betrag belaufen. Die Kriminalpolizei hat die Spuren vor Ort gesichert und entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Mehr zum Thema: Einbruch-Welle erreicht Gerwisch: Täter brechen bei 72-jährigem Mann ein

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer hat auffällige Personen im genannten Tatzeitraum in örtlicher Nähe zum Tatort beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Burg unter der 03921/920-0 oder per E-​Mail unter levd.prev-​jl(at)polizei.sachsen-​anhalt.de entgegen.