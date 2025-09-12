Die Gerüchte haben sich hartnäckig gehalten und genauso hartnäckig widerspricht Emanuel Conrady: „Nein, der Rotfuchs schließt nicht.“ Im Gegenteil, er plant, über das derzeitige Frühstücksangebot hinaus zu gehen.

Burg. - „Von 9 bis 11 oder wenn die Tür offen ist“, so steht es seit rund zwei Jahren am Eingang zum Rotfuchs am Magdalenenplatz. Nachdem bekannt wurde, dass Chef Emanuel Conrady mit seiner Familie nach Leipzig zieht, kam schnell das Gerücht auf, der Rotfuchs werde bald gar nicht mehr geöffnet haben. Doch dem widerspricht Conrady, und verrät im Gespräch mit der Volksstimme, was er mit dem Bistro vorhat und wie der Weinbergsommer 2026 aussehen soll.