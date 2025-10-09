Das große Filmbildungsevent soll Schülern die Themen Demokratie, Recht und Ethik näherbringen. Was in den zwei Wochen alles geplant ist.

Im Kino Burg-Theater wird es im November die SchulkinoWochen geben.

Burg - Das Kino Burg Theater in Burg wird sich an Deutschlands größtem Filmbildungsprojekt beteiligen. Neben zahlreichen Filmen beinhaltet das Programm auch Gespräche mit Filmemachern. Wie das Programm in Burg aussieht.

Für zwei Wochen öffnet das Burg Theater in der Kreisstadt seine Pforten für Schülerinnen und Schüler aus der Region. Von Montag, 17. November, bis Freitag, 28. November, beteiligt sich Deutschlands altester Kinobau an den SchulkinoWochen.

Bildungsfilme und Gespräche mit Filmemachern während SchulkinoWochen

In diesem Zeitraum werden im Burger Kino neben Unterhaltungsfilmen wie „Heidi - Die Legende von Luchs“, auch Stücke gezeigt, die jungen Menschen Themen wie Demokratie, Presse, Recht und Ethik im Film näher bringen soll. So läuft auch der Film „Ein Tag ohne Frauen“, „Der Lehrer, der uns das Meer versprach“ oder „Juniors“.

Zusätzlich zu den Filme soll es auch zu Gesprächen mit Medienpädagogen, Filmemachern und andere Experten aus der Medienbranche geben, wie es in der Ankündigung heißt. Auch Lehrerinnen und Lehrer werden im Programm mit einbezogen und erhalten pädagogisches Material, um das Programm zu begleiten. Noch bis zum 10. November können interessierte Schulen und Lehrkräfte ihre Klassen anmelden.

Weitere Informationen über die SchulkinoWochen und das Programm finden sich auf www.schulkinowoche-th-st.de.