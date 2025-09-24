weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Burg
    4. >

  4. Ladies Fashion Flohmarkt: Shoppen mit Boutique-Gefühl: So lief das Second-Hand-Event in Biederitz

Ladies Fashion Flohmarkt Shoppen mit Boutique-Gefühl: So lief das Second-Hand-Event in Biederitz

Für Schnäppchenjäger gilt der Ladies-Fashion-Flohmarkt gemeinhin als Goldmine. Auch bei der jüngsten Auflage pilgerten wieder etliche Shopper nach Biederitz.

Von Willy Weyhrauch 24.09.2025, 17:32
Beim Ladies Fashion Flohmarkt konnten die einen oder anderen ausrangierten Schmuckstücke gegen Bares entführt werden.
Beim Ladies Fashion Flohmarkt konnten die einen oder anderen ausrangierten Schmuckstücke gegen Bares entführt werden. Foto: Thomas Schäfer

Biederitz. - Bereits im Vorhinein zeigte sich aufgrund einer hohen Nachfrage bei den Ständen, dass auch dieser Ladies Fashion Flohmarkt im Kalender zu den Shopping-Höhepunkten zählt. Das gute Wetter am Wochenende trübte die Stöber-Stimmung jedoch etwas ein.