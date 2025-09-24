Für Schnäppchenjäger gilt der Ladies-Fashion-Flohmarkt gemeinhin als Goldmine. Auch bei der jüngsten Auflage pilgerten wieder etliche Shopper nach Biederitz.

Shoppen mit Boutique-Gefühl: So lief das Second-Hand-Event in Biederitz

Beim Ladies Fashion Flohmarkt konnten die einen oder anderen ausrangierten Schmuckstücke gegen Bares entführt werden.

Biederitz. - Bereits im Vorhinein zeigte sich aufgrund einer hohen Nachfrage bei den Ständen, dass auch dieser Ladies Fashion Flohmarkt im Kalender zu den Shopping-Höhepunkten zählt. Das gute Wetter am Wochenende trübte die Stöber-Stimmung jedoch etwas ein.