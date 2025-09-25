Über einen warmen Regen freute sich die Kreismusikschule Joachim a Burck. Lutz Lapka von der Sparkasse MagdeBurg übergab einen symbolischen Scheck in Höhe von 2.086 Euro.

Burg. - Die Sparkasse MagdeBurg fördert die Kultur im Jerichower Land. „Wir für die Region“, lautet das Motto des Kreditinstitutes. Für die Kreismusikschule Joachim a Burck gab es jetzt eine Spende von rund 2.100 Euro. Und es gibt schon konkrete Projekte, für die das Geld ausgegeben wird.

„Das ist für die Schülerband G-Major gedacht“, verrät die stellvertretende Fördervereinsvorsitzende Daniela Tathe im Gespräch mit der Volksstimme. Unter anderem gab es für die seit zweieinhalb Jahren existierende Band ein Keyboard und Headset, die den Musikern as Mikrofon dienen.

Frühmusikalische Bildung in mehreren Kindertagesstätten

Die Kreismusikschule erfreut sich größter Beliebtheit. Mehr als 400 Schülerinnen und Schüler lernen in der Hauptstelle in Burg sowie den Nebenstellen in Genthin, Gommern und Möckern. Nur gekündigte Plätze können belegt werden, in der Tat gibt es eine Warteliste, wie Schulleiter Rainer Voß auf Nachfrage der Volksstimme erklärte.

Zu den Angeboten der Schule gehören Bläsergruppen, Streicher-, Flöten- und Gitarrenensembles, ein Chor sowie eine Bigband und eben die Schülerband. Am beliebtesten bei den Kursen sind nach wie vor Klavier und Gitarre. Auch frühmusikalische Erziehung wird angeboten, in Kindertagesstätten in Burg und Theeßen.