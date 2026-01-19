Eil
Nordlichter über Gommern Himmelsspektakel: Polarlichter über Sachsen-Anhalt - Bilder aus dem Jerichower Land
Am späten Montagabend ist es in nahezu ganz Deutschland zu einem faszinierendem Ereignis gekommen: Polarlichter tanzten am Himmel.
Aktualisiert: 20.01.2026, 16:00
Gommern - Ein ungewöhnliches Farbenspiel hat am Montagabend, 19. Januar, den Himmel über Sachsen-Anhalt erleuchtet. Auch über Gommern waren Polarlichter zu sehen. Es war ein Ereignis, das in dieser Intensität nur selten vorkommt. Ursache war ein starker geomagnetischer Sturm der Kategorie G4, der die Erde gegen 21.30 Uhr erreichte.