Viktor Anisimov und seine Frau Tamara sind vor zwei Jahren vor dem Ukraine-Krieg geflüchtet. Sie hatten nicht damit gerechnet, so lang fern der Heimat zu leben. Ihr Wunsch nach Heimkehr ist ungebrochen.

Viktor Anisimov lebt seit zwei Jahren in Gommern. Er flüchtete im März 2022 mit seiner Frau Tamara, Tochter Viktoria und Enkel Viktor vor dem Krieg aus der Ukraine. Zuerst kamen die Anisimovs bei Tochter Natalie Papendieck (Foto) unter, die schon vor 20 Jahren der Liebe wegen nach Deutschland auswanderte.

Gommern - Als Viktor Anisimov im März 2022 mit seiner Familie vor dem Krieg aus der Ukraine flüchtete und in Gommern ankam, war auch sein Enkel dabei – der zehnjährige Viktor. Für den kleinen Viktor war alles ein großes Abenteuer. Warum und wieso sie nach Deutschland kamen, konnte der Zehnjährige nicht so recht begreifen. Damals stellte sich aber schon die Frage, was, wenn es ein „Abenteuer“ für zwei Monate, zwei Jahre oder gar für immer ist?