Ohne die Poststraße wäre Hohenziatz in Möckern nicht, was es heute ist. Daher plant der Heimatverein nun eine besondere Aktion. Warum sich ein Ort eine längst überholte Maßeinheit mitten ins Dorf holt.

Vom Unfall zur Hoffnung: Wie ein historischer Postmeilenstein Hohenziatz bewegt

Der nach einem Unfall zerstörte Postmeilenstein in Hohenziatz. Inzwischen ist die Restaurierung weit fortgeschritten.

Hohenziatz - In Hohenziatz soll in diesem Sommer ein langjähriger „Wegbegleiter“ wieder auferstehen und einen neuen Platz mitten im Dorf bekommen. Darüber informierte die Vorsitzende des Heimatvereines, Franziska Klette-Berlin, am Rande des zurückliegenden Neujahrsempfanges. Damit wird für viele Bürger des Ortes ein Wunsch wahr, an dessen Erfüllung nach einem üblen Unfall keiner mehr hatte glauben wollen.