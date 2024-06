Heyrothsberge. - Das Trikot eines seiner Mitspieler aus der FCM-Mannschaft werde er zum zweiten bundesweiten Trikottag am Dienstag auswählen, verriet Christian Beck am Rande des Sportfests der Kita Wichtelwald. Aufgerufen sind morgen alle Mitglieder der 86.000 Sportvereine deutschlandweit, im Alltag das Trikot oder die Sportkleidung ihres Heimatvereins zu tragen und damit Werbung für den Vereinssport an der Basis zu machen.

„Sport ist wichtig für die körperliche und geistige Gesundheit, fördert die Gemeinschaft und macht viel Spaß“, sagte Mareike Rohrhofer, Leiterin der Kita Wichtelwald, zur Eröffnung des Sportfestes. Gemeinsam zeigten die Kinder und Erzieherinnen eine Erwärmung inklusive Hampelmann und Schmetterlingen, die die Lust zum Mitmachen weckte.

Viele Wünsche nach Autogrammen und Fotos

Das Sommerfest hat in der Einrichtung schon lange Tradition, aber in Form eines Sportfestes fand es jetzt zum ersten Mal statt. Die Anregung dazu gaben die zahlreichen Väter, die selbst Sport treiben. Dank dieser guten Kontakte konnte Kita-Leiterin Mareike Rohrhofer schon zu Beginn des Sportfestes neben Christian Beck auch Ex-Box-Weltmeister Robert Stieglitz begrüßen. Sie standen für Fotos bereit, schrieben unermüdlich Autogramme auf Trikots, Bälle, Poster oder Schals. Ihr Besuch begeisterte Kinder, Eltern und Großeltern gleichermaßen. Viele Kinder und Erwachsene waren in Trikots des 1. FC Magdeburg oder des SCM gekommen. Die Handballfans wären zum Sportfest in der Kita Wichtelwald ebenfalls mit einem Spieler des SCM auf ihre Kosten gekommen, aber wegen der „Final 4“ in Köln hatte das kurzfristig nicht funktioniert.

Kleine Fans und große standen bei Ex-Box-Weltmeister Robert Stieglitz und FCM-Legende Christian Beck wegen gemeinsamer Fotos an. Kita-Leiterin Mareike Rohrhofer (M.) hatte das Sportfest gemeinsam mit ihrem Team sehr gut vorbereitet. Manuela Langner

Christian Beck freut sich sehr auf den Start der Heim-Europameisterschaft in dieser Woche, auf die vielen Spiele mit den hochkarätigen Spielern und auf viele tolle Tore. „Ich drücke natürlich Deutschland die Daumen, den Titel zu holen.“ Er zeigte sich optimistisch, zumal es der Mannschaft gelungen sei, zuletzt auch wieder die Nation hinter sich zu vereinen. Für das Finale würde er sich die Partie Deutschland gegen Frankreich wünschen. „Mit dem besseren Ende für unsere Mannschaft natürlich.“

Der Besuch bei den Wichtelwald-Kindern und der Kontakt zu den vielen Fans bereitete ihm sichtbar Freude. An seine eigene Kindergarten-Zeit hat er ebenfalls nur gute Erinnerungen, wie er am Rande erzählte. Es sei damals eine sehr schöne Zeit gewesen. Das wolle er auch an seine eigenen Kinder weitergeben.

Kinderlachen und die Anfeuerungsrufe der jungen Sportler klangen zum Sportfest durch die Kita Wichtelwald. Beim Sackhüpfen, durch den Tunnel krabbeln, Medizinballwerfen oder weitspringen, ging es um Spaß und Freude an der Bewegung. Die Eltern begleiteten ihre Kinder von Station zu Station, hatten ebenfalls Spaß an den kurzweiligen Aktivitäten.