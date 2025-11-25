Strecke sollte schon lange repariert werden. Im kommenden Jahr ist es soweit. Es wurde auch unbedingt Zeit.

Gute Nachricht für Autofahrer: Endlich kommt die Sanierung der Genthiner Friedenstraße (Kommentar)

Genthin - Seit Jahren warten Anwohner, Auto- und Radfahrer auf die Sanierung der Genthiner Friedenstraße. Denn die Straße ist ein echtes Kuriosum. Auf einem Teil der Strecke ist ein angenehmes Fahren für Radler und Autofahrer möglich, denn dieser Abschnitt wurde bereits vor drei Jahren erneuert.