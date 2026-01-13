Schnee und Eis Wintereinbruch: Straßen frei mit 70 bis 80 Tonnen Salz an einem Wochenende

Der Winter und vor allem der Schnee hat die Straßenmeisterei Körbelitz nicht überrascht. In 12 Stundenschichten saßen die Mitarbeiter fest im Sattel für freie Straßen. Was an solch schneereichen Tagen möglich ist und was eben nicht.