  4. Schnee und Eis: Wintereinbruch: Straßen frei mit 70 bis 80 Tonnen Salz an einem Wochenende

Der Winter und vor allem der Schnee hat die Straßenmeisterei Körbelitz nicht überrascht. In 12 Stundenschichten saßen die Mitarbeiter fest im Sattel für freie Straßen. Was an solch schneereichen Tagen möglich ist und was eben nicht.

Von Thomas Höfs 13.01.2026, 12:07
Straßenmeister Mario Lehmann vor dem Fuhrpark der Meisterei in Körbleitz mit den einsatzbereiten Winterdienstfahrzeugen.
Straßenmeister Mario Lehmann vor dem Fuhrpark der Meisterei in Körbleitz mit den einsatzbereiten Winterdienstfahrzeugen. Foto: Thomas Höfs

Körbelitz - War das ein Winter-Wochenende! Was vor allem Kinder freute, sorgte bei vielen Erwachsenen für Stirnrunzeln. Denn Schnee bedeutet immer: Komme ich von A nach B? Verantwortlich dafür: die Straßenmeisterei in Körbelitz.