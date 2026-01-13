Benneckensteins Ortsbürgermeister Kay Rogge berichtet, was er sich 2026 für die Kleinstadt im Oberharz wünscht und auf welches Jubiläum er sich besonders freut.

Großbaustelle soll fertiggestellt werden: Was 2026 in Oberharz-Stadt geplant ist

Die Baustelle am Töpfermarkt in Benneckenstein soll 2026 abgeschlossen werden. Einige Abschnitte, wie dieser vom Herbst 2025, sind bereits fertig.

Benneckenstein. - Die zeitaufwendige Baustelle Töpfermarkt in Benneckenstein soll 2026 zum Abschluss kommen. Was außerdem noch auf die Einwohner zukommt, und welcher Anlass ein besonders großer Grund zur Freude ist, berichtet Ortsbürgermeister Kay Rogge (parteilos) im Gespräch mit Reporter Matthias Distler.