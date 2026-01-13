weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  Ortsbürgermeister im Interview: Großbaustelle soll fertiggestellt werden: Was 2026 in Oberharz-Stadt geplant ist

Ortsbürgermeister im Interview Großbaustelle soll fertiggestellt werden: Was 2026 in Oberharz-Stadt geplant ist

Benneckensteins Ortsbürgermeister Kay Rogge berichtet, was er sich 2026 für die Kleinstadt im Oberharz wünscht und auf welches Jubiläum er sich besonders freut.

Von Matthias Distler 13.01.2026, 14:30
Die Baustelle am Töpfermarkt in Benneckenstein soll 2026 abgeschlossen werden. Einige Abschnitte, wie dieser vom Herbst 2025, sind bereits fertig.
Die Baustelle am Töpfermarkt in Benneckenstein soll 2026 abgeschlossen werden. Einige Abschnitte, wie dieser vom Herbst 2025, sind bereits fertig. Archivfoto: Jürgen Kohlrausch

Benneckenstein. - Die zeitaufwendige Baustelle Töpfermarkt in Benneckenstein soll 2026 zum Abschluss kommen. Was außerdem noch auf die Einwohner zukommt, und welcher Anlass ein besonders großer Grund zur Freude ist, berichtet Ortsbürgermeister Kay Rogge (parteilos) im Gespräch mit Reporter Matthias Distler.