Zu Pfingsten wird es in Leitzkau musikalisch. Erstmals wird das Musikfest „Klänge im Raum“ in der Ortschaft Station machen. Worauf sich Musikliebhaber freuen können.

Dixieland und Orchestermusik Basilika in Leitzkau wird Spielort für „Klänge im Raum“

Gommerns Bürgermeister Jens Hünerbein (v.l.), Viola Handke vom Förderkreis Leitzkau, Anita Bader, Geschäftsführerin der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie, und Frank Sieweck von der EMS freuen sich, zwei Konzerte der Kammerphilharmonie in Leitzkau ankündigen zu können.

Leitzkau. - Erstmals wird das Musikfest „Klänge im Raum“ in diesem Jahr auch in Leitzkau Station machen. Damit erweitert die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie ihr Festivalgebiet und bringt gleich zwei besondere Konzerterlebnisse in den Gommeraner Ortsteil.