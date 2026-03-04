Musikfestival im Jerichower Land Dixieland und Orchestermusik Basilika in Leitzkau wird Spielort für „Klänge im Raum“
Zu Pfingsten wird es in Leitzkau musikalisch. Erstmals wird das Musikfest „Klänge im Raum“ in der Ortschaft Station machen. Worauf sich Musikliebhaber freuen können.
04.03.2026, 15:19
Leitzkau. - Erstmals wird das Musikfest „Klänge im Raum“ in diesem Jahr auch in Leitzkau Station machen. Damit erweitert die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie ihr Festivalgebiet und bringt gleich zwei besondere Konzerterlebnisse in den Gommeraner Ortsteil.