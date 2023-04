Einkaufen Erneut Streik bei Ikea in Magdeburg

Am Sonnabend (15. April) sind abermals Beschäftigte von Ikea in Magdeburg in einen Warnstreik getreten. Die Gewerkschaft Verdi hatte dazu aufgerufen. Hintergrund ist ein laufender Tarifstreit. Das Möbelhaus bleibt derweil geöffnet.