Das veraltete Feuerwehrgerätehaus in Lindstedt entspricht seit Jahren nicht mehr den gesetzlichen Vorgaben. Mit einem Fördermittelbescheid des Landes Sachsen-Anhalt ist nun ein wichtiger Schritt in Richtung Neubau getan.

Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang hatte einen Fördermittelbescheid über 550.000 Euro für den Neubau eines Feuerwehrhauses in Lindstedt überreicht, hier mit Gardelegens Bürgermeisterin Mandy Schumacher und Lindstedts Wehrleiter Michael Schulz.

Lindstedt - Gesetzlichen Vorgaben entspricht es schon lange nicht mehr, das Lindstedter Feuerwehrgerätehaus auf dem Knippschen Hof. Vor Jahren hatten die Kameraden Scheune und Stallanlagen des einst großen Bauernhofes in Eigenregie ausgebaut. Aber mehr als 20 Jahre später ist das nicht mehr aktuell und ordentlich nutzbar. Von daher soll nun auch Lindstedt ein neues Feuerwehrhaus bekommen – auch wenn es noch ein Weilchen dauern wird.