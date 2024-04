Gardelegen - Sie ist eine uralte Tradition: die Walpurgisnacht – das Fest der Hexen. Im Harz locken heute Abend wieder zahlreiche Veranstaltungen mit Livemusik, Märkten und Umzügen. Viele Teilnehmer verkleiden sich für die Feierlichkeiten. Das wohl beliebteste Kostüm ist das der Hexe.

Doch Hexen waren in der Geschichte nicht immer mit Kostümierung und/oder feuchtfröhlichen Feiern verbunden. Wer im Mittelalter als Hexe bezichtigt wurde, fand fast immer den Tod. Auch in Gardelegen.

Nachweislich wurden im Mittelalter in der Altmark zahlreiche Menschen wegen unerklärlicher Vorkommnisse verurteilt und hingerichtet. Insbesondere Frauen, weiß Jürgen Bajerski, der viel zur Geschichte Gardelegens geforscht hat und seit 30 Jahren ehrenamtlich als Beauftragter für Boden- und Denkmalpflege tätig ist. Er hat sich mit dem dunklen Kapitel der Stadtgeschichte genauer beschäftigt.

Verfolgung aus verschiedenen Gründen

Die Gründe für die Verfolgung von Hexen seien unterschiedlich und teilweise sehr skurril gewesen, erzählt er im Gespräch mit der Volksstimme. So seien im Mittelalter auch in der hiesigen Region – wie überall – Hexen und Hexenmeister schnell für Unglücke verantwortlich gemacht worden. „Wenn zum Beispiel das Bierbrauen nicht gelungen ist, ging es ganz schnell, dass man eine Frau als Hexe dafür verantwortlich gemacht hat“, so der Hobbyhistoriker. Selbst ganz kleine, unerfreuliche Ereignisse wurden zum Anlass genommen, andere Menschen als Schuldige zu verfolgen.

Dass all das im 16. Jahrhundert Alltag war, beweist die 1668 erschienene Stadtchronik Gardelegens von Christophorus Schultze. Jürgen Bajerski hat Kopien von dem spannenden historischen Dokument, das allein in den Jahren von 1544 bis 1554 insgesamt 15 Hinrichtungen wegen „Zauberei“ aufzählt.

Hexen hatten scheinbar Schuld für schlechtes Bier

Und tatsächlich ging es in einer Stadt der Brauer, wie Gardelegen es war, des Öfteren um Misserfolge bei der Bierherstellung. Im Jahr 1544 wurden beispielsweise fünf „Uebelthäter wegn „Zauberey“ verbrannt, da sie Bürgern und Brauern „beym Bier“ Schaden zugefügt haben sollten. Auch am 7. Mai 1552 wurden drei Zauberinnen verbrannt.

Noch im Jahr 1588 wurde laut Chronik eine Gardelegenerin namens Anna Francken geköpft. Auch sie wurde beschuldigt, gezaubert zu haben.

Auszug aus der Gardelegener Chronik. Repros: Jürgen Bajerski

Neben dem Verbrennen bei lebendigem Leib, Hängen und Köpfen gab es weitere barbarische Strafen. So erzählt die Gardelegener Chronik von einer ledigen Magd, die „beym Becker Lucas Rappin für (vor) dem Magdeburgischen Thor diente.“ Sie wurde am 19. Januar 1566 „lebendig in die Erde unter dem Galgen begraben“. Grund: „Sie hatte ihr Kind umbracht, daß sie in Unzucht hatte.“

Die Frau eines Gardelegener Gänsehirten wurde schließlich 1566 „ertrenket“, da „sie es nicht wol gemachet und unterschiedlich gestolen hatte...“

Insbesondere Mitte des 16. Jahrhunderts gab es unzählige Hinrichtungen oder Brandmarkungen als Leibesstrafe. Dabei galten die Gardelegener eigentlich als friedfertige und „freundlikge“ Stadtbewohner. Auch das betont die Chronik: „Die Bürger in Gardelegen seyen gegen die Frembde gutthätig“, heißt es in dem Dokument von 1668.

Dafür aber offenbar sehr abergläubisch.

Magie und Vorsehung wurde überall gesehen

Auch an Kobolde, die ihr Unwesen trieben, glaubte man. Jürgen Bajerski berichtet von einem Kobold, der – laut Chronik – einst das Haus eines reichen Mannes an der Nicolaistraße in Brand gesteckt habe, „weil der ihn nicht gut behandelt hatte“. Auch Wolkenformationen und Naturphänomene wie Kometen wurden genau beobachtet, weiß Bajerski. Daraus wurden dann Schlüsse gezogen wie zum Beispiel, dass ein Unglück bevorsteht.

Und so waren ärgerliche Vorkommnisse zur Zeit des Mittelalters eben auch Grund genug, Menschen aus dem eigenen Umfeld als Hexe oder Hexer zu bezeichnen und anzuprangern.

Scharfrichterkeller in der Burgstraße in Gardelegen entdeckt

Heute erinnert in Gardelegen nichts mehr an die brutale Vorgeschichte. Den Scharfrichterstuhl gebe es allerdings noch, betont Bajerski. Bei Grabungen an der Burgstraße sei schließlich im einstigen „Schinderwinkel“ der Keller des Scharfrichters entdeckt worden. Wo der lag, sei heute sogar wieder an der besonderen Pflasterung zu erkennen.

Der Schinderwinkel lag einst an der Burgstraße. Dort war auch der Keller des Scharfrichters. Repro: Jürgen Bajerski

Übrigens: Aberglaube gibt es in verschiedener Form auch noch heute – auch wenn der natürlich keine weitreichenden Folgen mehr hat. Bajerski erinnert schmunzelnd an die schwarze Katze, die einem über den Weg läuft. „Aberglaube ist uralt“, betont er, „und nach wie vor steckt der irgendwie in uns drin.“