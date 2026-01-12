Eil
Mocom - ehemals Wipag - schließt Produktion Aus für Standort mit 60 Beschäftigten im Altmarkkreis Salzwedel
Wie das Hamburger Recycling-Unternehmen Mocom mitteilt, soll Mitte des Jahres 2026 der Standort in Gardelegen geschlossen werden. Was die Gründe dafür sind und was jetzt hinsichtlich der Mitarbeiter passiert ...
Aktualisiert: 12.01.2026, 16:12
Gardelegen - Mehr als 20 Jahre gab es in Gardelegen das Recyclingunternehmen Wipag. 2023 wurden am Standort gut 10 Millionen Euro in eine neue Produktion investiert – zugleich gab es mit Mocom einen neuen Namen. Nun ist Schluss.