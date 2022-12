Eigenheime Entwässerung für Bauland in Kalbe

Seit Jahren warten Kalbenser darauf, dass in der Kernstadt ein Eigenheimbaugebiet entsteht. Im kommenden Jahr sollen die Voraussetzungen dafür an der Eugenie-Schildt-Straße geschaffen werden. Die Regenentwässerung, an die auch das Baugebiet angeschlossen werden soll, soll dort saniert werden.