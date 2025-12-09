Aus dem Gericht Eskalation: Streit um Handy endet mit einem Faustschlag
Ein Streit auf einem Schützenfest in der Einheitsgemeinde Klötze führte zu einer Körperverletzung mit schweren Folgen. Das Amtsgericht Gardelegen verhandelte den Fall eines 28-Jährigen aus Wolfsburg, der unter Alkohol- und Drogeneinfluss handgreiflich wurde.
09.12.2025, 08:00
Gardelegen/Klötze - Volksfeste sind eigentlich ein Ort der Zusammenkunft und des Miteinanders. Doch gerade wenn Alkohol fließt, kann die Stimmung schnell kippen – so auch in einem Fall, der jüngst das Amtsgericht Gardelegen beschäftigte.