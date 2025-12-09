Ein Streit auf einem Schützenfest in der Einheitsgemeinde Klötze führte zu einer Körperverletzung mit schweren Folgen. Das Amtsgericht Gardelegen verhandelte den Fall eines 28-Jährigen aus Wolfsburg, der unter Alkohol- und Drogeneinfluss handgreiflich wurde.

Gardelegen/Klötze - Volksfeste sind eigentlich ein Ort der Zusammenkunft und des Miteinanders. Doch gerade wenn Alkohol fließt, kann die Stimmung schnell kippen – so auch in einem Fall, der jüngst das Amtsgericht Gardelegen beschäftigte.