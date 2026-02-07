Mit Heischezug, Fasslomfest und traditionellen Figuren ist in Jeggau am Freitag der Startschuss für die 36. Auflage des Brauchs gefallen.

Um 12 Uhr wurde sich am Gemeindesaal getroffen, um dann gemeinsam die Schnorrer-Tour durch Jeggau und Eigenthum zu starten. Gesammelt werden Eier, Wurst, Speck und Getränke.

Jeggau/Eigenthum - In Jeggau wurde am Freitag, 06.Februar ein uralter Brauch begangen. Mit dem Heischezug auf dem Eier, Wurst, Speck und Spirituosen eingesammelt werden, wurde das Fasslomfest eröffnet. Mit dem Fest soll der Winter vertrieben und der Frühling begrüßt werden. Der Ort begeht diese Tradition mittlerweile zum 36. Mal.