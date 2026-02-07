weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Gardelegen
    4. >

  4. Tradition bleibt lebendig: Fasslom: Ort feiert alten Brauch

Eil
Großbrand in Magdeburg: Einsatz dauerte über zehn Stunden
Großbrand in Magdeburg: Einsatz dauerte über zehn Stunden

Tradition bleibt lebendig Fasslom: Ort feiert alten Brauch

Mit Heischezug, Fasslomfest und traditionellen Figuren ist in Jeggau am Freitag der Startschuss für die 36. Auflage des Brauchs gefallen.

Von Elisa Schulz 07.02.2026, 10:00
Um 12 Uhr wurde sich am Gemeindesaal getroffen, um dann gemeinsam die Schnorrer-Tour durch Jeggau und Eigenthum zu starten. Gesammelt werden Eier, Wurst, Speck und Getränke.
Um 12 Uhr wurde sich am Gemeindesaal getroffen, um dann gemeinsam die Schnorrer-Tour durch Jeggau und Eigenthum zu starten. Gesammelt werden Eier, Wurst, Speck und Getränke. Foto: Elisa Schulz

Jeggau/Eigenthum - In Jeggau wurde am Freitag, 06.Februar ein uralter Brauch begangen. Mit dem Heischezug auf dem Eier, Wurst, Speck und Spirituosen eingesammelt werden, wurde das Fasslomfest eröffnet. Mit dem Fest soll der Winter vertrieben und der Frühling begrüßt werden. Der Ort begeht diese Tradition mittlerweile zum 36. Mal.