Eil
Tradition bleibt lebendig Fasslom: Ort feiert alten Brauch
Mit Heischezug, Fasslomfest und traditionellen Figuren ist in Jeggau am Freitag der Startschuss für die 36. Auflage des Brauchs gefallen.
07.02.2026, 10:00
Jeggau/Eigenthum - In Jeggau wurde am Freitag, 06.Februar ein uralter Brauch begangen. Mit dem Heischezug auf dem Eier, Wurst, Speck und Spirituosen eingesammelt werden, wurde das Fasslomfest eröffnet. Mit dem Fest soll der Winter vertrieben und der Frühling begrüßt werden. Der Ort begeht diese Tradition mittlerweile zum 36. Mal.