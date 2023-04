Säen, pflegen und ernten – mit einem Frühlingsfest ging am Freitag, 31. März, ein besonderes Schulgarten-Projekt in der Letzlinger Grundschule an den Start.

Letzlingen (ew) - Das Schulgarten-Projekt heißt „Kleines Gemüse ganz groß“ und ist eine Initiative der AOK Sachsen-Anhalt in Kooperation mit dem Landfrauenverband, in Letzlingen vertreten von Ines Matthies aus Roxförde. Sie wird in den nächsten drei Jahren einmal im Monat in der Grundschule sein und sich mit den Schülern um den Schulgarten kümmern.