Kalbe kann ins neues Jahr mit Investitionen starten

Beim Spielenachmittag vor kurzem tobten die Kinder in der Brunauer Turnhalle. In diesem Jahr soll dort der Fußboden erneuert werden.

Kalbe - Mit Jahresbeginn kann die Einheitsgemeinde Stadt Kalbe bereits einen arbeitsfähigen Haushalt aufweisen. Das bedeutet, dass die Investitionen umgesetzt werden können. Dies wird sich auch in den Ortschaften bemerkbar machen, so Karsten Ruth, Bürgermeister der Einheitsgemeinde. So müsse nicht erst darauf gewartet werden, dass der Haushalt vom Stadtrat beschlossen und dann von der Kommunalaufsicht des Landkreises genehmigt wird. Erst nach dieser Genehmigung ist die Stadt handlungsfähig. In den Vorjahren erfolgte diese Genehmigung im Sommer.