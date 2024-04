Auf dieses Alleinstellungsmerkmal würde die Stadt Kalbe wohl gern verzichten. Eine Zählung ergab: Sie hat weiter die meisten Saatkrähen in Sachsen-Anhalt.

Größte Population in Sachsen-Anhalt

So sähen nicht wenige Kalbenser die Tiere wohl am liebsten: Woran dieses Exemplar im Stadtpark starb, ist allerdings unklar.

