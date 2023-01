Kalbe: Teich an der Liebesinsel ist fast trocken

Der Teich an der Liebesinsel ist so gut wie trockengefallen.

Kalbe - Der Teich an der Liebesinsel im Kurpark ist so gut wie trockengefallen. Besorgt schauen Spaziergänger und Anwohner auf dieses sonst so idyllische Gewässer. Der geringe Wasserpegel resultiert aus dem Absenken des Grundwasserspiegels. Und der wiederum ist gewollt. „Wir müssen Maßnahmen ergreifen, um das Grundwasser zu senken, damit wir die Feuchtigkeit aus dem Gelände nehmen“, berichtet Bürgermeister Karsten Ruth.