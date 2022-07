Ärger mit Krähenkolonnie Krähen sorgen in Kalbe wieder für Ärger

Wie kann für Anwohner am Stadtpark in Kalbe, die von Lärm und Krach der Saatkrähenkolonie belästigt werden, eine bessere Lebensqualität erreicht werden? Stadtratsmitglieder wollen in politische Diskussion gehen.