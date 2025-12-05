Unternehmer Marko Kutz wird häufig auf die Krise des Reit- und Fahrvereines Gardelegen angesprochen. Was er zur früheren Vereinsführung und seinem Nachfolger zu sagen hat ...

„Leute fragen, ob ich das bin“ - früherer Vorsitzender zum Skandal um den Reitverein

Das Reitstadion des Gardelegener Reit- und Fahrvereines. Der frühere Vereinschef Marko Kutz sagt, dass unter seinem Vorsitz die Vereinsführung noch in Ordnung war, jede Rechnung bezahlt wurde.

Gardelegen - Lange hat Marko Kutz geschwiegen. Doch nachdem immer neue Details im Skandal um den Reit- und Fahrverein Gardelegen ans Licht kommen, hat der Gardelegener Unternehmer beschlossen, sich doch zu äußern. Denn häufig ist er in den vergangenen Monaten auf die Vorwürfe angesprochen worden – und das nicht immer auf angenehme Art. „Teilweise fragen mich die Leute direkt, ob ich das bin“, erzählt Kutz, dass er mit jenem Ex-Vorsitzenden, gegen den die Polizei wegen des Verdachts der Untreue ermittelt, verwechselt wird.