Mode Rund, eckig oder oval - Welche Brillen in Gardelegen im Trend liegen

Es gibt sie in rund, eckig oder oval, in groß und klein, aus Metall oder Kunststoff, in neutralen oder Knallfarben – für Sehhilfen gibt es die verschiedensten Modelle. Welche Brillenformen liegen in Gardelegen im Trend?