Stadt will ehemaligem Wipag-Betrieb helfen Nach Schließungs-Ankündigung: Was Mitarbeiter von Mocom jetzt hoffen
Das Hamburger Unternehmen Mocom, in Gardelegen ehemals Wipag, will den Standort im Altmarkkreis Salzwedel trotz Millionen-Investitionen schließen. Für die Belegschaft kommt das zumindest nicht völlig unerwartet...
16.01.2026, 16:59
Gardelegen - Am Montag informierte das Unternehmen Mocom die Öffentlichkeit darüber, dass der Standort Gardelegen Mitte des Jahres aufgegeben wird. Mitarbeiter, das berichtet jetzt einer von ihnen auf Volksstimme Anfrage, hätten schon Anfang Januar von den Plänen erfahren. Und offenbar kam die Entscheidung auch nicht völlig überraschend für sie.