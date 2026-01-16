Das Hamburger Unternehmen Mocom, in Gardelegen ehemals Wipag, will den Standort im Altmarkkreis Salzwedel trotz Millionen-Investitionen schließen. Für die Belegschaft kommt das zumindest nicht völlig unerwartet...

Nach Schließungs-Ankündigung: Was Mitarbeiter von Mocom jetzt hoffen

In eine neue Produktionshalle hatte Mocom viel Geld investiert. Nun soll der Standort Gardelegen Mitte des Jahres geschlossen werden.

Gardelegen - Am Montag informierte das Unternehmen Mocom die Öffentlichkeit darüber, dass der Standort Gardelegen Mitte des Jahres aufgegeben wird. Mitarbeiter, das berichtet jetzt einer von ihnen auf Volksstimme Anfrage, hätten schon Anfang Januar von den Plänen erfahren. Und offenbar kam die Entscheidung auch nicht völlig überraschend für sie.