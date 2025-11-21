Im ehemaligen Rewe an der OdF-Straße in Gardelegen zieht nach längerem Leerstand wieder geschäftliches Treiben ein. Und es gibt auch schon einen Eröffnungstermin.

Neu in Gardelegen: Aktionswaren-Discounter mit kleinen Preisen

Gardelegen - Nach dem kurzen Gastspiel mit Thomas Philipps in Gardelegen gibt es nun erneut einen Versuch, im ehemaligen Rewe-Markt an der OdF-Straße einen Restpostenmarkt zu etablieren. Ein großes Plakat über dem Eingangsbereich weist auch schon darauf hin, wer das sein wird.