Alles für Haus, Hof und Garten Neu in Gardelegen: Aktionswaren-Discounter mit kleinen Preisen

Im ehemaligen Rewe an der OdF-Straße in Gardelegen zieht nach längerem Leerstand wieder geschäftliches Treiben ein. Und es gibt auch schon einen Eröffnungstermin.

Von Cornelia Ahlfeld 21.11.2025, 17:32
Ein Zimmermann Aktionswaren-Discounter wird in Gardelegen eröffnet.
Ein Zimmermann Aktionswaren-Discounter wird in Gardelegen eröffnet. Foto: Theresa Gringmuth

Gardelegen - Nach dem kurzen Gastspiel mit Thomas Philipps in Gardelegen gibt es nun erneut einen Versuch, im ehemaligen Rewe-Markt an der OdF-Straße einen Restpostenmarkt zu etablieren. Ein großes Plakat über dem Eingangsbereich weist auch schon darauf hin, wer das sein wird.