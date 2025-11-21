weather wolkig
Seit Monaten sind Spielgeräte der Förderschule Lindenstraße in Schönebeck defekt – dabei wurden sie erst letztes Jahr repariert. Doch gute Neuigkeiten werfen ihre Schatten voraus.

Von Paul Schulz 21.11.2025, 18:00
Die Nestschaukel auf dem Pausenhof der Förderschule Lindenstraße in Schönebeck ist defekt. Gleiches gilt für das Trampolin.
Die Nestschaukel auf dem Pausenhof der Förderschule Lindenstraße in Schönebeck ist defekt. Gleiches gilt für das Trampolin. Foto: Förderverein Förderschule

Schönebeck. - Spielen ist viel mehr als ein angenehmer Zeitvertreib. Beim Toben auf dem Spielplatz werden Freundschaften gepflegt und geschlossen, motorische Fähigkeiten geschult sowie Stress abgebaut. Spielen ist für uns Menschen essenziell – und im Besonderen gilt das für Kinder. Für die Jungen und Mädchen der Förderschule Lindenstraße in Schönebeck ist das Spielen auf dem Pausenhof jedoch seit Monaten nur eingeschränkt möglich.