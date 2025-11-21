Förderschule Lindenstraße Schönebeck: Spielgeräte wieder defekt - doch es wird sich was ändern
Seit Monaten sind Spielgeräte der Förderschule Lindenstraße in Schönebeck defekt – dabei wurden sie erst letztes Jahr repariert. Doch gute Neuigkeiten werfen ihre Schatten voraus.
21.11.2025, 18:00
Schönebeck. - Spielen ist viel mehr als ein angenehmer Zeitvertreib. Beim Toben auf dem Spielplatz werden Freundschaften gepflegt und geschlossen, motorische Fähigkeiten geschult sowie Stress abgebaut. Spielen ist für uns Menschen essenziell – und im Besonderen gilt das für Kinder. Für die Jungen und Mädchen der Förderschule Lindenstraße in Schönebeck ist das Spielen auf dem Pausenhof jedoch seit Monaten nur eingeschränkt möglich.