Seit Monaten sind Spielgeräte der Förderschule Lindenstraße in Schönebeck defekt – dabei wurden sie erst letztes Jahr repariert. Doch gute Neuigkeiten werfen ihre Schatten voraus.

Schönebeck: Spielgeräte wieder defekt - doch es wird sich was ändern

Die Nestschaukel auf dem Pausenhof der Förderschule Lindenstraße in Schönebeck ist defekt. Gleiches gilt für das Trampolin.

Schönebeck. - Spielen ist viel mehr als ein angenehmer Zeitvertreib. Beim Toben auf dem Spielplatz werden Freundschaften gepflegt und geschlossen, motorische Fähigkeiten geschult sowie Stress abgebaut. Spielen ist für uns Menschen essenziell – und im Besonderen gilt das für Kinder. Für die Jungen und Mädchen der Förderschule Lindenstraße in Schönebeck ist das Spielen auf dem Pausenhof jedoch seit Monaten nur eingeschränkt möglich.