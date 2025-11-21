Dietmar Neubauer steht jeden Tag in der Werkstatt, baut Holzfiguren und verkauft sie zugunsten schwerkranker Kinder und ihrer Familien. Jetzt gab es für ihn ein Geschenk.

Dietmar Neubauer beschenkt viele - nun ist er dran

Gabi und Dietmar Neubauer werden im Frühjahr an die Ostsee reisen. Dafür haben viele Spender gesorgt. Organisiert wurde die Aktion von Gerrit Werner. Tochter Elisa hat das Geschenk ins Bild gesetzt.

Loitsche. - Es dauert eine Weile, bis Dietmar Neubauer die Tür öffnet. Der 82-Jährige muss von seiner Werkstatt viele Treppen zur Tür nehmen. Als er Gerrit Werner mit Tochter Elisa vor der Tür sieht, freut er sich. Und ahnt nicht, wie sehr ihn die Gefühle wenige Minuten später noch schütteln werden.