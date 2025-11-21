Dietmar Neubauer beschenkt viele - nun ist er dran Urlaub für einen Engel
Dietmar Neubauer steht jeden Tag in der Werkstatt, baut Holzfiguren und verkauft sie zugunsten schwerkranker Kinder und ihrer Familien. Jetzt gab es für ihn ein Geschenk.
21.11.2025, 18:00
Loitsche. - Es dauert eine Weile, bis Dietmar Neubauer die Tür öffnet. Der 82-Jährige muss von seiner Werkstatt viele Treppen zur Tür nehmen. Als er Gerrit Werner mit Tochter Elisa vor der Tür sieht, freut er sich. Und ahnt nicht, wie sehr ihn die Gefühle wenige Minuten später noch schütteln werden.