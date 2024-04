Ein Wasserrohrbruch war Grund für eine größere Baustelle am Salzwedeler Tor. Die Reparatur wurde am Donnerstag abgeschlossen. Doch die nächste Leitungsbaustelle in diesem Bereich wird folgen.

Gardelegen. - An den völlig desolaten Straßenabschnitt vom Krankenhaus-Kreisverkehr bis hin zur Sandstraße haben sich die meisten Ortsansässigen wohl schon gewöhnt. Für etwas Aufsehen allerdings sorgte eine Baustelle direkt am Salzwedeler Tor. Die wurde am Dienstag zunächst relativ klein begonnen. Am Mittwoch war es eine regelrechte Großbaustelle. Baufahrzeugtechnik stand auf der Straße, was zu Behinderungen im Straßenverkehr führte, denn im Ampelbereich ging es nur halbseitig weiter.