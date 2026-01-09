weather schneefall
Magdeburg, Deutschland
Folgen des Winterwetters Schock: Müllabfuhr stoppt wegen Glatteis

Extreme Witterungsverhältnisse haben in Teilen des Altmarkkreises die reguläre Müllabholung ausgebremst. Straßen blieben unbefahrbar und die Tonnen wurden nicht geleert. Dafür stehen jetzt zusätzliche Kosten im Raum.

Von Elisa Schulz 09.01.2026, 18:00
Die Straßen sind zu vereist für die Müllfahrzeuge.
Foto: Deponie GmbH

Gardelegen - Die winterlichen Bedingungen haben in Teilen des Altmarkkreises in den vergangenen Tagen zu Einschränkungen bei der Müllabfuhr geführt. Sowohl in Gardelegen als auch in Salzwedel konnten einzelne Straßen aufgrund von Glatteis und Schneefall zeitweise nicht angefahren werden. Am Freitag (09.Januar 2026) wurde die Müllabholung komplett eingestellt. Und das hat Folgen für die Anwohner.