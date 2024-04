Drei Experten der EU-Politik wollten bei einer irritierenden Veranstaltung in Gardelegen in den Dialog mit Bürgern treten. Doch die kamen kaum zu Wort und ihre Fragen wurden nicht beantwortet.

Skurile Veranstaltung zur EU in Gardelegen: Ein Bürgerdialog ohne Dialoge

Hartmut Berndt, Leiter der Leader-Aktionsgruppen (LAG) in Deutschland, Moderator Janis Fifka, Staatssekretärin Simone Großner und Ex-Landrat Michael Ziche ließen viele Fragen offen.

Gardelegen. - Sie kamen, um mit den Menschen zu sprechen: Simone Großner, Staatssekretärin bei der EU für das Land Sachsen-Anhalt, Hartmut Berndt, Leiter der Leader-Aktionsgruppen (LAG) in Deutschland, und der frühere Landrat des Altmarkkreises, Michael Ziche, in seiner Funktion als Vorsitzender der LAG Westliche Altmark. Im Rahmen eines Bürgerdialogs in Gardelegen waren sie die Experten. Sie sollten Fragen beantworten. Doch die, die gestellt wurden, waren nach Aussagen der drei entweder „zu komplex“, „zu schwierig zu beantworten“, oder ein „einfaches Antworten“ war nicht möglich.