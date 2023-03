Wie haben die Langobarden eigentliche ihre langen Bärte gepflegt? Was haben Germen und Römer eigentlich gegessen? Diese und weitere Fragen werden bei Thementagen in der Langobardenwerkstatt in Zethlingen beantwortet. Es werden Thementage, Werkstattführungen und Ferienfreizeiten angeboten.

Zethlingen (vs) - Die Mitstreiter der Langobardenwerkstatt auf dem Zethlinger Mühlenberg um ihre Chefin Julia Gräf stehen in den Startlöchern. Mit dem Start in das Frühjahr wird auch die neue Saison vorbereitet. Auftaktveranstaltung ist am Montag, 1. Mai, ein Thementag. „Goldglänzender Schmuck und scharfer Stahl – Metallurgie bei den Germanen und Römern“ lautet das Motto. Dann können die Gäste beim Schmieden und Metallgießen mitmachen. Fibeln, kleine Gewandschließen aus Bronze oder Pfeilspitzen aus Eisen und vieles mehr sollen entstehen. Kleine und große Besucher können sich auch wieder beim Bogenschießen ausprobieren. Es werden Köstlichkeiten aus dem Lehmofen und vom offenen Feuer angeboten.