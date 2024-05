Ausgehen in Magdeburg - Freizeit, Events und Veranstaltungen am Samstag

Magdeburg - Kabarett und Ballett, Konzerte, Theater und mehr - Samstag, der 11. Mai 2024, bietet in Magdeburg ein vielfältiges Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengetragen hat.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Vom Techno bis zum Schlager - Ideen zum Ausgehen in Magdeburger Clubs gibt es auf einer eigenen Seite.

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

"Borgia" im Magdeburger Opernhaus

"Borgia" heißt ein Ballettabend mit Jörg Mannes im Opernhaus des Theater Magdeburg am Universitätsplatz 9. Vorstellungen sind für den 11. und 17. Mai um 19.30 Uhr geplant. Jeweils um 19 Uhr beginnt eine Einführung.

Die Borgias – spanische Emporkömmlinge im machtverwöhnten italienischen Adel, skrupellose Strippenzieher im Kampf um weltliche und kirchliche Macht, zügellose Renaissancemenschen mit Hang zu Ehebruch und Giftmord: Kaum eine Familie verkörpert wie diese Machtgier und moralische Korruption im Rom des 15. Jahrhunderts – und kaum eine fasziniert derart bis heute. Denn die offen ausgelebte Skrupellosigkeit ist nur die Kehrseite von Biografien voller Lebenslust, politischem Selbstbewusstsein und Kunstsinn.

Im Zentrum des Ballettabends steht die schillernde Gestalt des Rodrigo Borgia, der als Papst Alexander VI. alles daransetzte, seinem Sohn Cesare eine gesicherte Herrschaft und seiner Tochter Lucrezia einflussreiche Ehemänner zu verschaffen.

"Massachusetts - das Bee Gees Musical" auf der Seebühne Magdeburg

"Massachusetts - das Bee Gees Musical" wird am 11.05.2024 auf der Seebühne im Elbauenpark in Magdeburg gezeigt. Beginn ist um 20 Uhr.

Die Hits der drei Brüder Robin, Maurice und Barry Gibb brachen alle Rekorde. Jetzt sind es wieder drei Brüder - Walter, Davide und Pasquale Egiziano - die sich mit Liebe zum Detail und Respekt vor dem Lebenswerk der "Bee Gees" verneigen und die Magie ihrer Musik zurück auf die Bühne bringen. Ihre lange, persönliche Beziehung zur Familie Gibb und ihre Authentizität machen die Brüder Egiziano zu besonderen Botschaftern der "Bee Gees". Mit dabei sind "Bee Gees"-Keyboarder Blue Weaver und Original-Band-Mitglied Vince Melouney.

Gesellschaftshaus feiert 30 Jahre Mitteldeutsche Barockmusik

Das Gesellschaftshaus Magdeburg in der Schönbecker Straße 129 feiert am 11.5. mit zwei Veranstaltungen das 30-jährige Bestehen der Mitteldeutschen Barockmusik.

Ab 15 Uhr spricht zunächst im Festvortrag Peter Wollny über die "Musiklandschaft Mitteldeutschland". Diese war zwischen 1550 und 1750 eine überaus facettenreiche und vielfältige. In Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt blühte die Barockmusik in prächtigen Hofkapellen, Kirchen und Universitäten auf und prägte das kulturelle Leben der Region nachhaltig. In den Werken Heinrich Schütz´, Johann Sebastian Bachs, Georg Philipp Telemanns und Georg Friedrich Händels, gerade aber auch im musikalischen Erbe und in den Biografien der heute weniger bekannten Komponisten, Organisten und Kantoren haben sich einzigartige und aussagekräftige Quellen erhalten.

Um 17 Uhr beginnt dann ein Konzert. "An diesem Ort wird man wiederum hören" heißt ein Programm mit Cantus Thuringia, Capella Thuriniga und Christoph Dittmar. Es erklingen Werke von Werken von Eucharius Hoffmann, Melchior Franck, Heinrich Schütz, Johann Christoph Bach und anderen.

"Niemand mag Klugscheißer" im "... nach Hengstmanns"

"Niemand mag Klugscheißer" heißt das Soloprogramm von und mit Sebastian Hengstmann. Gezeigt wird es am 11.05.2024 um 19.30 Uhr im Kabarett "...nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37.

Hintergrund: Was klug ist, weiß ja keiner erschöpfend. Aber Sebastian Hengstmann hätte da Vorschläge. Und die bringt er alle mit. Egal ob es um Politik, Politiker oder politische Themen geht. Und um mehr.

"Der Dämon der Mitte" im Theater an der Angel

"Der Dämon der Mitte" mit Ines Lacroix wird im Theater an der Angel in der Zollstraße 19 gezeigt. Vorstellungen sind für den 11.5. um 20 Uhr sowie für den 12.5. um 17 Uhr geplant.

In der Schublade von Theateranglerin Ines Lacroix steckt so allerlei Stückstrandgut, diese Komödie gehörte schon seit einiger Zeit dazu und hat nur auf den rechten Zeitpunkt ihres Auftrittes gewartet. Entstanden ist diese französische Komödie nach der Comicvorlage von Florence Cestac. Dann eroberte ein Spielfilm die französischen Kinos und im Deutschen kam der Stoff auf die Bretter, die Welt bedeuten, und wurde fortan in vielen Theatern gespielt. Allerdings wären die Angler nicht ihrer selbst treu, wenn sie dem ganzen nicht ihre eigene Lesart einverleiben würden. So erlebt diese Komödie ein Revival in neuer Fasson. Schon die Wortschöpfung Comicomödie lässt eine Vorahnung entstehen.

Monologe im Magdeburger Schauspielhaus

Unter dem Titel "Kosmos #2" werden am 11.5. ab 19.30 Uhr im Magdeburger Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64 die Monologe Beckmann, Elektra, Iphigenie, Kassandra und Rose Bernd zu sehen sein. Es handelt sich um den Abschluss eines gemeinsamen Projekts des Theaters Magdeburg mit der Hochschule für Bildende Künste Dresden.

Studierende haben sich, künstlerisch begleitet von Clemens Leander, in Teams mit jeweils einer Figur der Theaterliteratur beschäftigt. Ihre Entwürfe für Kostüm und Maskenbild wurden in Zusammenarbeit mit den hiesigen Theaterwerkstätten umgesetzt. Zu sehen sind diese in den Monologen, die von Regieassistenten des Theater Magdeburg inszeniert und Mitgliedern des Schauspielensembles gespielt werden.

In der Magdeburger Zwickmühle heißt es „Kein Verstand in Sicht“

Das Programm „Kein Verstand in Sicht“ steht auf dem Spielplan im Kabarett „Magdeburger Zwickmühle“. Auf der Bühne stehen Marion Bach und Heike Ronniger, die abwechselnd von Oliver Vogt und Christoph Deckbar unterstützt werden.

Marion Bach und Heike Ronniger sind mit ihrer Bordkapelle Oliver Vogt und Christoph Deckbar von ihrer satirischen Kreuzfahrt „Mit Volldampf ins Aus“ zurück und stehen mit beiden Beinen wieder auf festem Boden, und zwar dem der Tatsachen.

Während sie denen ins Auge blicken, stellen sie fest, dass diese eher ins Auge gehen, so eine Ankündigung. Weil: Alles läuft schief. Eben war Deutschland noch das große Vorbild in der Welt - alle wollten so leben wie wir, so lernen wie wir, so arbeiten wie wir, so lachen wie wir. Der deutsche Humor war vielleicht bisher nicht unbedingt weltmarkttauglich. Aber das änderte sich mit einer Ampel über Nacht.

Vorstellungen sind unter anderem um 20 Uhr am 10., 11., 16., 30. und 31. Mai sowie am 29. Mai um 15 Uhr geplant. 20-Uhr-Vorstellungen stehen auch für den 1., 7., 8. und 1. Juni auf dem Spielplan.

Filmmusik von Hans Zimmer bei Kerzenschein in der Festung Mark

"Candlelight Spring: Filmmusik von Hans Zimmer" heißt es am 11.5. in der Festung Mark im Hohepfortewall. Konzerte beginnen um 18 und 20.30 Uhr.

Das Alaia Streichquartett ist ein internationales Ensemble von professionellen Musikern, die ihre Leidenschaft für die Kammermusik teilen. Die Mitglieder des Quartetts verfügen über eine breite Erfahrung in verschiedenen Orchesterformationen und tauchen in alle Arten von Musikgenres ein.

Auf dem Programm für diesen Abend stehen Titel aus Pirates of the Carribean, Gladiator, Last Samurai, Top Gun, Sherlock Holmes, The Lion King, Batman, Wonder Woman, Dunkirk und Inception.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Eintrittskarten gab es zum Redaktionsschluss im Vorverkauf mehr für "Tan Caglar - Geht nicht? Gibt´s nicht!" um 20 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a. Gegebenenfalls sind an der Abendkasse noch zurückgegebene Karten zu haben.