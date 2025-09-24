Der neue Vorstand des Reitvereins Gardelegen hat Einblick in die Finanzen erhalten. Was die aktuellen Kontoauszüge zeigen, sorgt für Staunen und Ernüchterung ...

Unfassbar: So viel Geld ist noch auf dem Konto des Reitvereins

Der neue Vorstand des Reitvereins Gardelegen konnte zumindest für ein paar Monate nachverfolgen, was sich auf dem Vereinskonto getan hat - und ist überrascht.

Gardelegen - Gut drei Wochen nach der ersten Mitgliederversammlung seit sechs Jahren beim Reit- und Fahrverein Gardelegen hat sich der neue Vorstand einen kleinen Überblick darüber verschafft, was von den Werten des einst finanziell sicher aufgestellten Vereines geblieben ist.