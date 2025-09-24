Reitverein Gardelegen Unfassbar: So viel Geld ist noch auf dem Konto des Reitvereins
Der neue Vorstand des Reitvereins Gardelegen hat Einblick in die Finanzen erhalten. Was die aktuellen Kontoauszüge zeigen, sorgt für Staunen und Ernüchterung ...
24.09.2025, 18:00
Gardelegen - Gut drei Wochen nach der ersten Mitgliederversammlung seit sechs Jahren beim Reit- und Fahrverein Gardelegen hat sich der neue Vorstand einen kleinen Überblick darüber verschafft, was von den Werten des einst finanziell sicher aufgestellten Vereines geblieben ist.