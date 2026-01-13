Veganes kann sehr lecker sein. Pia Dankert weiß, wie es geht. Wenn sie kocht, duftet es zuweilen auch immer wieder nach typisch altmärkischer Küche.

Veganes Kochbuch: Weil Heimatliebe auch durch den Magen geht

Packebusch/Berlin - Lassen sich rustikale und teils recht fleischlastige Gerichte wie die aus der typisch altmärkischen Küche auch vegan, also ganz ohne tierische Produkte und somit auch ganz ohne Eier und Milch, zubereiten? Pia Dankert hat da ihre ganz eigenen Erfahrungen gemacht – und sie zum Nachkochen in einem Buch zusammengefasst.