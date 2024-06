Je drei Gremien werden am Sonntag gewählt: Ortschafts-, bzw. Stadträte, der Kreistag und das EU-Parlament. Es kann vor Ort gewählt werden und per Post. Die Briefwahl ist sogar noch am 9. Juni möglich.

Gardelegen/vs - Wer seine Briefwahlunterlagen für die Europa- und Kommunalwahlen am 9. Juni pünktlich absenden will, sollte diese spätestens am Donnerstag, 6. Juni, in einen Briefkasten der Deutschen Post einwerfen, teilt das Wahlbüro der Hansestadt Gardelegen mit.

Zu beachten ist, dass jeder Wahlberechtigte zwei Wahlbenachrichtigungskarten erhalten hat, eine für die EU-Wahl und eine für die Kommunalwahl. Darauf enthalten sind damit jeweils auch zwei Anträge auf Briefwahlunterlagen.

Briefwahlbüro hat am 4., 6. und 7. Juni geöffnet

Alternativ zur klassischen Briefwahl können Wahlberechtigte auch das Briefwahlbüro im Haus II der Stadtverwaltung, Raum Bornemann, nutzen. Das hat heute von 9 bis 12 und von 13 bis 18 Uhr geöffnet, sowie am Donnerstag von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr und am Freitag von 9 bis 12 Uhr.

Darüber hinaus können Briefwahlunterlagen auch noch bis einschließlich am Wahlsonntag, 9. Juni, um 18 Uhr in die Briefkästen des Rathauses und am Haus II der Verwaltung eingeworfen werden.

Am Sonntag werden neben dem EU-Parlament auch der Kreistag, der Stadtrat für Gardelegen, 29 Ortschaftsräte und erstmals zwei Ortsvorsteher – nämlich für Ipse und Weteritz gewählt. 40 Wahllokale gibt es im Bereich der Einheitsgemeinde.

Davon werden zwei Wahllokale nochmals in jeweils zwei Wahlräume unterteilt: in der Jävenitzer Kita für Trüstedt (Turnraum) und Jävenitz (Speiseraum) und in der Kita Krümelkiste in Gardelegen im Turnraum (für Gardelegen) und im Wahlraum Krümeltreff (Weteritz).