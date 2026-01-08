Schnee und Eis erschweren derzeit den Verkehr in der Einheitsgemeinde Gardelegen. Beschwerden über ungeräumte Straßen nehmen zu. Bürgermeisterin Mandy Schumacher erläutert, nach welchen Kriterien der Winterdienst arbeitet.

Winterdienst in Gardelegen. Im Winter 2021 waren die Schneemassen so enorm, dass der Schnee aus der Stadt transportiert werden musste.

Gardelegen - Mit den ersten Schneefällen in diesem Jahr ist auch die Unfallgefahr auf den Straßen gestiegen. Glätte und Schnee sorgen in vielen Teilen der Einheitsgemeinde Gardelegen derzeit für schwierige Verkehrsverhältnisse. In den vergangenen Tagen häuften sich Beschwerden von Autofahrern über nicht geräumte Straßen – sowohl in der Kernstadt als auch in mehreren Ortsteilen. Bürgermeisterin Mandy Schumacher erklärt, warum es trotz Winterdienst zu Problemen kommen kann.